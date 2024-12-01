Розробити для навчального закладу систему керування на Moodle

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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потрібно розробити систему управління тренувальним процесом для Середньо-освітнього навчального спортивного закладу.

ТЗ у вкладенні. Питаня по тз готовий обговорити.

Виконавці виключно з України.

5 месяцев назад
guest_1733138676007
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
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