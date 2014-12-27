http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80 прайс-лист нужен в exel или csv.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо русифицировать сайт на Joomla 2.5.20 VirtueMart как сам сайт так и админку, добавить в валюту рубли, рассмотрю ваши предложения и сроки.
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