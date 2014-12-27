Русифицировать сайт на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки148 просмотров
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Необходимо русифицировать сайт на Joomla 2.5.20 VirtueMart как сам сайт так и админку, добавить в валюту рубли, рассмотрю ваши предложения и сроки.

Joomla
9 лет назад
contextual
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$25
1 день
Отличный специалист всё сделано быстро и качественно, все пожелания учтены, очень рекомендую.
Все отлично - быстро, по делу, без затягивания работы. Спасибо.