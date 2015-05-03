РЯд небольших доработок на Joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки125 просмотров

задание следующие по ремонту и доработке портала

1- перестали устанавливаться расширения через админу просто не работает кнопка

2-не загружается фото вылетает белая пустая страница

3-установить социальный замок https://plus-plus.net/generator/ скачивание контента за лайк социальной сети

4-вывести модуль скачивания или демо дублировать в низу материала только второй вариант скачка за клик по контенту

Joomla
10 лет назад
kretivz-pro
Андрей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров