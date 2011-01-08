Имеется сайт и форум на редакции Стандарт. Нужно: перенести контент на редакцию Малый Бизнес и подключить интернет-магазин в стандартной конфигурации (ТЗ по запросу). Требования к исполнителю: 1. опыт работы с Битриксом ...
Сайт Drupal 6 перевести на Drupal 7
Перевезти сайт на новую версию Друпала. перекинуть данные. мультисайтинг. укажите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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