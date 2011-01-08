Сайт Drupal 6 перевести на Drupal 7

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Перевезти сайт на новую версию Друпала. перекинуть данные. мультисайтинг. укажите цену и сроки.

Drupal
14 лет назад
tut-78
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров