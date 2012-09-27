Сайт на abcp

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Добрый день! Есть сайт - интернет-магазин автозапчастей.

на платформе abcp

на данный момент продажа происходит следующи образом: клиент добавляет товар в корзину, товар ищется на сайте поставщиков. Затем менеджер звонит поставщику и резервирует товар. Нужно сделать так, чтобы товар автоматически резервировался на сайте поставщика.

13 лет назад
BPulse
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Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров