Сайт на abcp

Добрый день! Есть сайт - интернет-магазин автозапчастей.

на платформе abcp

на данный момент продажа происходит следующи образом: клиент добавляет товар в корзину, товар ищется на сайте поставщиков. Затем менеджер звонит поставщику и резервирует товар. Нужно сделать так, чтобы товар автоматически резервировался на сайте поставщика.