Сайт на DRUPAL в Киеве.

Ищем веб-разработчика на Друпал желательно из Киева (возможно Украина).

Надо сделать сайт по теме произведения искусств. Предполагаемая платформа для разработки DRUPAL. Дизайн сайта есть в виде ПСД-файла. Дизайн нужно сверстать и засунуть в тему Друпала.

Касательно функциональных модулей:

- мультиязычность – базовые 3 языка сайта.

- магазин по продаже произведений искусства

- Лента новостей

- Календарь событий

- Каталог предприятий и учреждений: музеи, выставки, садики, школы и т. д.

- Каталог ссылок (классифицированный каталог сайтов)

- Форум

- Работа: предлагаю работу, ищу работу.

- Каталог художников – зарегистрированные пользователи

- Система поиска по сайту

- Система рассылки новостей

- Опросы посетителей

- "цитата дня" – блок на главной, в которой рандомно отображаются народные поговорки.

- Статические страницы — система добавления модератором из админки произвольного к-ва текстовых страниц с произвольной иерархией.

- FAQ — ответы на самые частые вопросы

- Погода — внешний информер

- Курсы валюты — внешний информер

Проект долгосрочный и после первичного запуска потребуется доработка новой функциональности и поддержка существующей. Потому предпочтения отдадим специалистам ориентированным на долгосрочное сотрудничество, которые готовы к периодическим личным встречам с заказчиком для обсуждения текущих задач.

Просьба присылать ваши предложения с ориентировочными ценами с сроками.