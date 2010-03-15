Требуется создание модуля рассылок, поддерживающие курсы писем (возможно доработка Simplenews) с целью использования на мультисайте (в основе Domain Access) Кратко требования к модулю: 1. Поддержка нескольких ...
Сайт на DRUPAL в Киеве.
Ищем веб-разработчика на Друпал желательно из Киева (возможно Украина).
Надо сделать сайт по теме произведения искусств. Предполагаемая платформа для разработки DRUPAL. Дизайн сайта есть в виде ПСД-файла. Дизайн нужно сверстать и засунуть в тему Друпала.
Касательно функциональных модулей:
- мультиязычность – базовые 3 языка сайта.
- магазин по продаже произведений искусства
- Лента новостей
- Календарь событий
- Каталог предприятий и учреждений: музеи, выставки, садики, школы и т. д.
- Каталог ссылок (классифицированный каталог сайтов)
- Форум
- Работа: предлагаю работу, ищу работу.
- Каталог художников – зарегистрированные пользователи
- Система поиска по сайту
- Система рассылки новостей
- Опросы посетителей
- "цитата дня" – блок на главной, в которой рандомно отображаются народные поговорки.
- Статические страницы — система добавления модератором из админки произвольного к-ва текстовых страниц с произвольной иерархией.
- FAQ — ответы на самые частые вопросы
- Погода — внешний информер
- Курсы валюты — внешний информер
Проект долгосрочный и после первичного запуска потребуется доработка новой функциональности и поддержка существующей. Потому предпочтения отдадим специалистам ориентированным на долгосрочное сотрудничество, которые готовы к периодическим личным встречам с заказчиком для обсуждения текущих задач.
Просьба присылать ваши предложения с ориентировочными ценами с сроками.
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