Сайт на джумле

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок256 просмотров

Всем - добрый день:)

Мне нужно в сжатые сроки изготовить работающий сайт на джумле из макета. По функционалке - сайт совсем простой. Сроки немного полджимают.

кто сможет выручить?:)

Оплата - по предоставлению сайта на Вашем сервере.

Joomla
14 лет назад
kuznecmarket
Кузнецов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров