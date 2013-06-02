Сайт на джумле

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка61 просмотр

Макет и функционал не сложные.

сроки сжатые.

Joomla
12 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад
$40
1 день
Оперативная работа на высоком уровне. Спасибо за сотрудничество.
Все хорошо, спасибо!

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад