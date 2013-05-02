Сайт на Joomla 3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок200 просмотров

Требуется установить и настроить шаблон сайта joomla 2.5 на joomla 3.0.

Joomla
12 лет назад
letale
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

web-star
Василий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$70
7 дней

Заявки фрилансеров

web-star
Василий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад