Сайт на Wordpress. Реалізація купівлі білетів через сайт

$20
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Закрыт5 заявок59 просмотров

Вітаю

Тематика: перевезення пасажирів
Потрібно реалізувати на сайт структуру купівлі білету для пасажирів

1.На головній сторінці
https://prnt.sc/QYsjKmfFwanA
2.потім
https://prnt.sc/NxYmq8HvWbfV або простіше https://prnt.sc/vgn1NAtGPIW_

  1. Заповнення даних (для 1го,2х і бльше пасажирів
    https://prnt.sc/3aWrGgG-a0XQ

  2. Форма оплати через картку (після заповнення і опалти повідомлення (оплата пройшла успішно). Дані Клінту відправляться на пошту.

    https://prnt.sc/wXdP1z1qjVw4

  3. На сайті можна зробити реєстрацію та авторизацію клієнтів (саму просту)

    https://prnt.sc/TCF4cRTPpO25

аналог сайтів

https://klr.com.ua/

кажу відразу не потрібно щось прям крутяцьке. Кошти обмежені.

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