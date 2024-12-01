Вітаю

Тематика: перевезення пасажирів

Потрібно реалізувати на сайт структуру купівлі білету для пасажирів

1.На головній сторінці

https://prnt.sc/QYsjKmfFwanA

2.потім

https://prnt.sc/NxYmq8HvWbfV або простіше https://prnt.sc/vgn1NAtGPIW_

Заповнення даних (для 1го,2х і бльше пасажирів

https://prnt.sc/3aWrGgG-a0XQ Форма оплати через картку (після заповнення і опалти повідомлення (оплата пройшла успішно). Дані Клінту відправляться на пошту. https://prnt.sc/wXdP1z1qjVw4 На сайті можна зробити реєстрацію та авторизацію клієнтів (саму просту) https://prnt.sc/TCF4cRTPpO25

аналог сайтів

https://klr.com.ua/

кажу відразу не потрібно щось прям крутяцьке. Кошти обмежені.



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