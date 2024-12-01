Требуется опытный верстальщик для создания новой страницы матча на сайте анализатора спортивных событий. Необходимо сверстать адаптивную страницу по фигме, используя Tailwind CSS или Bootstrap. Важные нюансы: фиксированный первый столбец, горизонтальный скролл для остальных столбцов и переключение вкладок. Возможность дальнейшей работы по проекту.
Сайт на Wordpress. Реалізація купівлі білетів через сайт
Вітаю
Тематика: перевезення пасажирів
Потрібно реалізувати на сайт структуру купівлі білету для пасажирів
1.На головній сторінці
https://prnt.sc/QYsjKmfFwanA
2.потім
https://prnt.sc/NxYmq8HvWbfV або простіше https://prnt.sc/vgn1NAtGPIW_
Заповнення даних (для 1го,2х і бльше пасажирів
https://prnt.sc/3aWrGgG-a0XQ
Форма оплати через картку (після заповнення і опалти повідомлення (оплата пройшла успішно). Дані Клінту відправляться на пошту.
На сайті можна зробити реєстрацію та авторизацію клієнтів (саму просту)
аналог сайтів
кажу відразу не потрібно щось прям крутяцьке. Кошти обмежені.
Користувачі які не розуміють Wordpress - не забирайте часу
Заявки фрилансеров
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