Требуется доработать существующий сайт на WordPress: подключить Elementor, перенести дизайн и адаптировать его для мобильных устройств. На сайте три страницы, необходимо создать небольшой интернет-магазин и обеспечить SEO для каждой страницы, так как они имеют разную тематику. За SEO оплата до 5 тыс. руб. в месяц.