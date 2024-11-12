Сайт на Wordpress - внедрение верстки, создание структуры, запуск

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Закрыт14 заявок28 просмотров

Нужен типовой сайт на Wordpress.

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Нужно создать структуру, внедрить верстку, добавить стандартный набор плагинов, запустить на сервере.

Дизайн и верстка в разработке, обычные для сайта компании. Примеры покажем.

Все детали и ТЗ - в привате.

WordPressИнтеграция версткиНастройка плагинов
6 месяцев назад
den-tkach
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