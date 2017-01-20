Сайт нарезать и натянуть на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок145 просмотров

Есть сайт с готовым дизайном, пришлю в личку по запросу. Нужно валидно, кроссбраузерно, нарезать и натянуть на wordpress. Резка должна быть как для мобильных так и для разных разрешений. Работа должна быть сдана на официальном хостинге wordpressа. Модульность – т.е. возможность включать и удалять все модули на сайте должна быть обеспечена. Два требования, которые противоположат друг другу, тем не менее должны быть обеспечены – качество и бюджетность. Срок неделя.

WordPress
8 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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