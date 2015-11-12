Сайт объявлений

Была задача сделать доску объявлений, поставить CMS, настроить ее,, установить скрипт тоже настроить все, Алексей подключил домен и хостинг все настроил, в админке подключил все нужные платежные системы которые необходимы для объявлений, робота полностью автоматизирована, сам писал в тех поддержку и сам все решал, через 35 мин, у меня уже была доска объявлений, а через пару часов уже и активный доме. Я просто сказал мне нужна доска, он подобрал ТЗ с учетом моих пожеланий и все. Я в ах....е от такой работы. По цене: верите не верите, сделал за спасибо, для спортивного интереса, так как сказал что эта работа денег не стоит. Рекомендую все, не пожалеете я такое встречаю впервые.