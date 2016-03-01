Сайт-визитка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок198 просмотров

Нужен мастер по wordpress для изготовления простой LP на базе шаблона AccessPress Parallax, Syndey и т.д.Сайт будет состоять из стандартных разделов "О компании", ""Наши услуги", "Блог" и т.д. Задачей фрилансера будет установить нужный шаблон WP, а также внести наполнение сайта.

WordPress
9 лет назад
smartclimategrou
39 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ITSpec
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$8
3 дня
Александр выполнил все в срок, нареканий на качество также нет
Всегда на связи, если что то надо уточнить. Четкая постановка задачи и быстрая оплата за выполненную работу. С таким человеком приятно работать!

Заявки фрилансеров

ITSpec
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад