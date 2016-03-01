Сайт-визитка на Wordpress

Нужен мастер по wordpress для изготовления простой LP на базе шаблона AccessPress Parallax, Syndey и т.д.Сайт будет состоять из стандартных разделов "О компании", ""Наши услуги", "Блог" и т.д. Задачей фрилансера будет установить нужный шаблон WP, а также внести наполнение сайта.