Сайт-визитка под готовый шаблон, Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок180 просмотров

Есть платный шаблон, есть контент, есть все идеи и макет сайта. Требуется человек для воплощения всего этого в жизнь. Т.е. переименование кнопок меню, заменение текста шаблона на наш, добавить пару модулей, разместить фото, сделать ссылки, заменить цвет текста и т.п...

Мне работы на две недели, Вам - на пару часов.

Drupal
14 лет назад
Pannonica
Вероника 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад