Сделать асинхронную загрузку скриптов для сайта на wp

Нужно добавить фоновый рисунок, по бокам контейнера. И сделать ссылкой. Фото должно масшабироваться в зависимости от разрешения экрана, и отображаться на всех страницах, не только домашней. Сайт на опенкарт 2.0. В качестве примера: www.stratege.ru (поджожка с ...