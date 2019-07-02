Сделать Блог со статьми на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок197 просмотров

Есть сайт cms MODX 

Нужно сделать страничку блога, есть пример внешнего вида, в нём должна быть возможность создавать статьи

MODX
6 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад
$30
1 день
Вероника отлично знает MODX, сделала всё грамотно и аккуратно, всем рекомендую Веронику и сам буду обращаться к ней
Евгений отличный заказчик! Всегда на связи, четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
6 лет назад