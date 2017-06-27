Сделать копию сайта на wp

Сайт [url=http://www.pregnancycalendar.ru]http://www.pregnancycalendar.ru[/url] на UMI.CMS Pro Corporate версия 2.8.1.1 нужно перенести статьи и категории на wordpress. Тему переносить не нужно. Миграция: [list=1][*]статьи[*]категории[*]изображение к ним[*]url записей и категорий[*]мета-теги к ним[*]На сайте есть раздел имена [url=http://www.pregnancycalendar.ru/names/]http://www.pregnancycalendar.ru/names/[/url]. Этот раздел реализован на самописной ЦМС ...
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