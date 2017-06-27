Сделать копию сайта на wp

1. [url=http://screenshot.su/show.php?img=11138e15683f0ab66b6baf5283d91d46.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=11138e15683f0ab66b6baf5283d91d46.jpg[/url]как убрать или заменить сердечко 2. Почему-то когда поменял ЧПУ с латиницы на кириллический пропадаетфункционал страниц. Вот этот функционалпропадает [url=http://screenshot.su/show.php?img=af48495e3be9d7106e6a6ae80de3dea2.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=af48495e3be9d7106e6a6ae80de3dea2.jpg[/url] , [url=http://screenshot.su/show.php?img=b7ff3d4161c720a0a0ebc0c55e2fb52d.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=b7ff3d4161c720a0a0ebc0c55e2fb52d.jpg[/url], [url=http://screenshot.su/show.php?img=89eaffadb2a47ab3bc77fa9e432f5083.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=89eaffadb2a47ab3bc77fa9e432f5083.jpg[/url] и даже когда назад поставил кириллический ЧПУ вот что получается [url=http://screenshot.su/show.php?img=d1e4e582ff42d523f148e3920557a4d1.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=d1e4e582ff42d523f148e3920557a4d1.jpg[/url], [url=http://screenshot.su/show.php?img=3515e74edd4934b59c8441d47b2349dc.jpg]http://screenshot.su/show.php?img=3515e74edd4934b59c8441d47b2349dc.jpg[/url], http://screenshot.su/show.php?img=978d16d3921cf7fde8890cb153e55c3b.jpg На странице зарегистрироваться осталась сломанная версия. ...