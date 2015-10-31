Сделать меню на сайте Вордпресс

$10
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется человек который грамотно впишет меню в дизан сайта + добавит его в код движка Вордпресс

8 лет назад
minutki
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад