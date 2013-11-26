Сделать перенос сверстанной главной страницы

$100
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Закрыт2 заявки123 просмотра

Перенести страницу с http://tppkaluga.ru/test2 на Битрикс

Сделать дополнительную страницу, которую потом можно переключить и сделать главной.

Интегрировать шаблон из http://tppkaluga.ru/test2 плюс вывод новостей как на главной http://tppkaluga.ru

11 лет назад
latrium
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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