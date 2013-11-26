Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Есть сайт (адрес скину в личку тем, кого выберу исполинтелем или кандидатом) Нужно увеличить скорость загрузки сайта, на данный момент от 0.61 до 12 секунд. Исполнителя буду выбирать отталкиваясь от цены, отзывов, ...
Сделать перенос сверстанной главной страницы
Перенести страницу с http://tppkaluga.ru/test2 на Битрикс
Сделать дополнительную страницу, которую потом можно переключить и сделать главной.
Интегрировать шаблон из http://tppkaluga.ru/test2 плюс вывод новостей как на главной http://tppkaluga.ru
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