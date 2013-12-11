Сделать правки на сайте

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка97 просмотров

Требуется сделать правки на сайте - убрать несколько элементов и поставить на их место текст.

Доступы и подробности в ЛС.

11 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$11
1 день
Все отлично!
Понятное ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад