Сделать сайт на MODX

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок107 просмотров

Есть готовая верстка из 5 страниц и фотогалереи автобусов

нужно подключить систему MODX для управления сайтом

MODX
11 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров