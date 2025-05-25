Сделать сайт на Wordpress - внедрить верстку и настроить плагины

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Завершен14 заявок54 просмотра

Есть верстка сайта, обычный сайт-визитка, всего 7 шаблонов (главная, новости, сотрудники и тп)

Нужно натянуть верстку на Wordpress, добавить и настроить стандартный набор плагинов и запустить все на хостинге.

Верстку скинем в приват.

PHPWordPressИнтеграция версткиНастройка плагиновНастройка сайтов
11 дней назад
den-tkach
Денис 
51 год
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день назад

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
33 года
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11 дней назад
$240
5 дней
Escrow
Отличная работа, быстро и в срок, качественно, при этом Андрей предусмотрел все детали, о которых даже не говорили специально. Будем обращаться и дальше.
Все прошло отлично! Адекватная обратная связь, понятное ТЗ!

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