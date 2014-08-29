Сделать сайт визитка с каталогом.

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Завершен1 заявка99 просмотров

Нужно сделать сайт визитку с каталогом и натянуть его на WordPress.

WordPress
11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
1)Скорость работы 2)Приемлемые Цены 3)Адекватность 4)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно! Профессионал своего дела, очень качественная работа. Березин Сергей (SilverShadow) выполняет свою работу четко и быстро. Любые вопросы – только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Вполне адекватная цена и главное – сроки! С новыми заказами – только к нему!!!
Прекрасный, адекватный заказчик. Ставит четкие задачи. Своевременная оплата. А больше фрилансеру и не нужно.

Заявки фрилансеров

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад