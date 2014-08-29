Добрый день. Нужно сделать программную часть (WordPress или Joomla) для сайта женской одежды. Нужна только верстка дизайна и настройка программной части под нужды заказчика (дизайн ещё в процессе). Подробное описание ...
Сделать сайт визитка с каталогом.
Нужно сделать сайт визитку с каталогом и натянуть его на WordPress.
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