Сделать шаблон для доски объявлений qpl.ru, php

Задача: сделать шаблон, натянуть, немного программирования.

Стандартный шаблон с коробки http://www.qpl.ru/

Нужно сделать красивый шаблон и современный дизайн, что то похожее на http://www.olx.com.ua/ зайти в любую категорию, увидите слева фильтры. Фильтры в движке имеются, но они не показываются при просмотре категорий. Фильтры нужно сделать слева/справа в колонке.

Шаблон должен быть легким, навигация интуитивно понятная.

Нужна карта Украины на главной, разбитая на области. Пример тут http://slando.ua/

Дизайн иконок для категорий, кнопочек для сайта.

Сделать лого.

Подробное ТЗ составлю если нужно, самое главное перечислил.

Только в рамках бюджета. Безопасная сделка.