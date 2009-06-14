Сделать шаблон под PHPSHOP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок192 просмотра

Есть готовый и сверстанный дизайн интернет-магазина (html + css). необходимо сделать валидный шаблон CMS phpshop

CSSHTML
16 лет назад
kinzoid
49 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Очень коммуникабельный и аккуратный исполнитель. рекомендую.

Заявки фрилансеров

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад