Сделать шаблон Вордпресс с существующего сайта

Добрый день, меня интересует натяжка стороннего сайта на движок водпресса один в один по функционалу, плагины вроде все в вп есть, нужно лишь обработать это все грамотно и заставить сиять в шкурке готового

стороннего сайта

Исходный сайт

www.mypizza.kg интересует только раздел Империя пиццы.

По поводу цены, Предлагайте свою.

По поводу предоплаты: Предоплат нет, оплата по выполненному объему работ.

Был печальный по предоплате. Извиняйте.

И желательно все делать сразу на предоставленном хостинге.