Сделать шаблон Вордпресс с существующего сайта

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки142 просмотра
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Добрый день, меня интересует натяжка  стороннего сайта  на  движок водпресса один в один по функционалу, плагины вроде все в вп есть, нужно лишь обработать это все грамотно и заставить сиять  в шкурке готового

стороннего сайта

Исходный сайт

www.mypizza.kg   интересует только раздел Империя пиццы.

По поводу цены, Предлагайте свою.

По поводу предоплаты:  Предоплат нет,  оплата по выполненному объему работ.

Был печальный по предоплате. Извиняйте.

И желательно все делать сразу на предоставленном  хостинге.

7 лет назад
tofffee
Андрей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад