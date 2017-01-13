Сделать Виджит на WordPress

Задание ! сделать наш модуль

1. Завести в админку новый тип постов "Фин. инструменты"

2. Добавить для них произвалоьные поля (рекомендуем/ не рекомендуем, подсветка, стрелка вверх/вниз/нейтрал, код графика)

3. Реализовать запись истории состояния фин. инструментов в базу данных, для просмотра более раннего состояния поста.

4. Сверстать вывод табов с графиками на фронте.

5. Сделать фильтр/переключатель для вывода более ранних вариантов постов (история изменений)

6. Создать виджет, который будет выводить на фронт данный функционал.

Вопросы:

1. "все их нужно сделать в панель принцип действия переключения как тут birzhevik.info/mentoring" – имеется в виду

переключение табами(вкладками) joxi.ru/RmzYx9Dtx8gprO ?

2. График для каждого инструмента будет в виде картинки, которая будет браться из этого сервиса ru.tradingview.com/widget... раз в неделю или график должен вставляться этим кодом joxi.ru/GrqYX1DtB35Zrz ?

3. "в виджете нужно сделать историю чтоб можно было отмотать и посмотреть

(обновлять будем 1 раз в неделю) , также все соответствующие

настройки.... "

У нас есть 44 инструмента рис Screenshot_13

все их нужно сделать в панель принцип действия переключения как тут http://birzhevik.info/mentoring

далее при нажимание на инструмент чтоб снизу выходил график соответствующему инструменту.

график к каждому инструменту берем от сюда (там все настраивается, только нужно указать тикер одного из 44 ) https://ru.tradingview.com/widget/

в виджете нужно сделать историю чтоб можно было отмотать и посмотреть (обновлять будем 1 раз в неделю) , также все соответствующие настройки....

сделать выбор подсвечивание инструмента ( красный и зеленый ) ну как на рис 13 (вложение). стрелочки в верх в низ и нейтрально .

ну и конечно все в стиль сайта.

Шапка

название интсрументов

графики - привязать дам позже..

Нужно качество !..