Добавить изображения в модуль слайдшоу Joomla
Сделать Виджит на WordPress
Задание ! сделать наш модуль
1. Завести в админку новый тип постов "Фин. инструменты"
2. Добавить для них произвалоьные поля (рекомендуем/ не рекомендуем, подсветка, стрелка вверх/вниз/нейтрал, код графика)
3. Реализовать запись истории состояния фин. инструментов в базу данных, для просмотра более раннего состояния поста.
4. Сверстать вывод табов с графиками на фронте.
5. Сделать фильтр/переключатель для вывода более ранних вариантов постов (история изменений)
6. Создать виджет, который будет выводить на фронт данный функционал.
Вопросы:
1. "все их нужно сделать в панель принцип действия переключения как тут birzhevik.info/mentoring" – имеется в виду
переключение табами(вкладками) joxi.ru/RmzYx9Dtx8gprO ?
2. График для каждого инструмента будет в виде картинки, которая будет браться из этого сервиса ru.tradingview.com/widget... раз в неделю или график должен вставляться этим кодом joxi.ru/GrqYX1DtB35Zrz ?
3. "в виджете нужно сделать историю чтоб можно было отмотать и посмотреть
(обновлять будем 1 раз в неделю) , также все соответствующие
настройки.... "
У нас есть 44 инструмента рис Screenshot_13
все их нужно сделать в панель принцип действия переключения как тут http://birzhevik.info/mentoring
далее при нажимание на инструмент чтоб снизу выходил график соответствующему инструменту.
график к каждому инструменту берем от сюда (там все настраивается, только нужно указать тикер одного из 44 ) https://ru.tradingview.com/widget/
в виджете нужно сделать историю чтоб можно было отмотать и посмотреть (обновлять будем 1 раз в неделю) , также все соответствующие настройки....
сделать выбор подсвечивание инструмента ( красный и зеленый ) ну как на рис 13 (вложение). стрелочки в верх в низ и нейтрально .
ну и конечно все в стиль сайта.
Шапка
название интсрументов
графики - привязать дам позже..
Нужно качество !..
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добавить Логотип в ленту партнеров система управления WordPress 50 рублей!Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть интернет магазин по наушникам на cms Opencart, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, ...Закрыт8 лет назад
- $10
Обновил версию WP на сайте succession.ru, пропали картинки из статей и слайдера. Надо починить. Дальше можем продолжить сотрудничество, задач много.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть движок vii engine, хаеры как то юзают уязвимость , в итоге могут писать от имени групы в любой группе, а так же залить 5 к фоток и 300 сообщений за 1 минуту, нужно что ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Приветствую Всех, требуется человек, который сможет сделать портфолио на WP с функционалом под определенный дизайн, так же требуется адаптированная дизайна на CMS ( Все моб версии, планшет версии, на все Пк ) Указывайте цену ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
- $133
Нужно подключить верстку небольшого сайта к ModX Revolution, настроить работу форм и перенести сайт на существующий домен взамен старого Верстка готова, всего 6 страниц + 404 и Спасибо за заявку, 2 всплывающих окна ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Поправить мелочь сайт на вордпрессе задание в приложениеЗакрыт8 лет назад
- $70
1. Вылили сайт на сервер - перестали подключаться файлы стилей. Это поправить. Нужны изначальные стили движка + возможность подключить свой 1 файл стиля. Чтобы в нём прописывать оформление 2. Настроить возможность комментировать ...Закрыт8 лет назад
- $70
Добрый день! Необходимо внести доработки изложенные в файле: https://docs.google.com/document/d/1DKnVfSovuEv0TsENNa0wGVstHIhqjrSzX_C_3T-0x2U/edit Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад