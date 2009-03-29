Шаблон для joomla 1.5.9

Системы управления (CMS)Завершен35 заявок524 просмотра
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Необходимо создать шаблон, или доработать существующий.

Оплата только yandex.

Joomla
15 лет назад
azazel_live
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$70
4 дня
Молодой, перспективный специалист. Нужно было создать шаблон joomla. Все сделал достаточно быстро, а главное с душой. Быстро вникает в требования и дает полезные советы. 5+ за работу.
Все прошло нормально
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