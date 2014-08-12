Шаблон для themeforest.net

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок223 просмотра

Интересует сроки-цена на создание уникального шаблона, для продажи с сайта http://themeforest.net/

Заявки принимаются, только от того, кто имел дело с этим сайтом и знает все тонкости работы через сервис http://themeforest.net/

Пример заявки: цена, сроки, портфолио с (http://themeforest.net/), команда или один, дома или офис, и т.п, в общем описать более подробно про то как вы будете делать это все.

Спасибо, ждем ответов.

11 лет назад
valeraslv
Валерий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров