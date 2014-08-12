Шаблон для themeforest.net

Интересует сроки-цена на создание уникального шаблона, для продажи с сайта http://themeforest.net/

Заявки принимаются, только от того, кто имел дело с этим сайтом и знает все тонкости работы через сервис http://themeforest.net/

Пример заявки: цена, сроки, портфолио с (http://themeforest.net/), команда или один, дома или офис, и т.п, в общем описать более подробно про то как вы будете делать это все.

Спасибо, ждем ответов.