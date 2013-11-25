Используется в качестве системы Simplacms (http://simplacms.ru) с довольно глубоким кастомом. Нужен человек очень хорошо (без "экспериментов") разбирающийся в данном движке. Задачи состоят в регулярных работах до доводке тех или иных частей сайта под запрос клиента. ...
Шаблон для word press
Нужен шаблон для ресторана в грузинском стиле.
Заявки фрилансеров
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