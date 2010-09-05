Шаблон сайта под Битрикс

Собственно, нужен шаблон для сайта. Простой, лаконичный, с минимумом дизайна, но с максимумом функционала.

Сайт уже работает на типовом шаблоне, но тот не нравится... А переделывать самому, нет времени.

Пишите свои предложения. Предпочтение отдам опытному в данном вопросе, но не завышающему цену исполнителю.