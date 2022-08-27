Необходимо доработать тему Vikinger для WordPress, чтобы вывести BuddyPress функционал установленных плагинов на странице профиля и активности. Задачи включают исправление отображения функций, таких как Report в активности, а также подключение лайтбокса для увеличения фотографий на постах. Открыты к предложениям готовых решений для BuddyPress.
Шаблон WP развернуть
Всем привет!
1) Нужно найти этот шаблон: http://preview.themeforest.net/item/enginery-industrial-engineering-wp-theme/full_screen_preview/30062568?_ga=2.246582151.2001381914.1658163783-1371246154.1650622932
Развернуть на хостинге.
2) Адаптировать шаблон, меню шаблона (см вложение)
Заявки фрилансеров
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