Шаблон WP развернуть

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1046 просмотров

Всем привет!

1) Нужно найти этот шаблон: http://preview.themeforest.net/item/enginery-industrial-engineering-wp-theme/full_screen_preview/30062568?_ga=2.246582151.2001381914.1658163783-1371246154.1650622932

Развернуть на хостинге.

2) Адаптировать шаблон, меню шаблона (см вложение)

WordPress
3 года назад
FelixFrinn
Феликс 
39 лет
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Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

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Системы управления (CMS)
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