Скопировать сайт на shop script 5

Нужно натянуть на Битрикс простенький сайт. Блок с новостями, раздел с услугами в виде таблицы, контакты, вакансии и т.п. Макет главной страницы есть, остальные страницы будут типовыми по шаблону битрикса. С сайтом можно ознакомиться по ...