Скопировать сайт на shop script 5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки153 просмотра

Скопировать сайт на shop script 5. Сайт простой.

Ссылку покажу кандидатам. В заявках указывайте свой скайп.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Выполнил все качественно и в срок! Рекомендую!
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад