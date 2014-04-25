Скрипт перелинковки для DLE 10.1

Выводить на всех страницах сайта ссылки из файлика текстового или какого-то другого. Т.е. будет такая перелинковка. В файлике будет для каждого урла по 10 анкоров, всего урлов будет штук 100. Скрипт должен распределить все эти ссылки по страницам сайта. На странице будет по 10 ссылок (все на разные урлы), и самое главное, чтобы ссылки были статичными, т.е. если на странице размещен этот набор ссылок, чтобы он все время такой был. Ссылки будут выводиться в сайдбаре, т.е. везде где выводится сайдбар, будут ссылки. При добавлении новых урлов, ссылки будут добавляться в конец списков ссылок на страницах. Также нужна проверка, чтобы страница сама на себя не ссылалась.