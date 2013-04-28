Сменить CMS

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка91 просмотр

Нужно сменить смс сайта www.samozdrav.net.ua с движка ДЛЕ на Вердпресс с сохранением всех существующих функций и урл адресов.

12 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$110
2 дня
Все сделано по договоренности в краткие сроки. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Сотрудничестве прошло успешно. Рекомендую данного заказчика

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад