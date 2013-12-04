Сменить логотип на джумле

проблема в том что в основных настройках шаблона предлагают выбрать логотип или в виде текста или в виде картинки. сейчас выбрано "image" но если переставить галочку на "text" то текст вставляется поверх картинки (картинка не исчезает). следовательно нужно найти эту картинку, чего сделать честно говоря не удалось (облазил все папки через фтп которые только можно).

нужна помощь того кто с такой проблемой сталкивался.