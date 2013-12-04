Сменить логотип на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок118 просмотров

проблема в том что в основных настройках шаблона предлагают выбрать логотип или в виде текста или в виде картинки. сейчас выбрано "image" но если переставить галочку на "text" то текст вставляется поверх картинки (картинка не исчезает). следовательно нужно найти эту картинку, чего сделать честно говоря не удалось (облазил все папки через фтп которые только можно).

нужна помощь того кто с такой проблемой сталкивался.

Joomla
11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$5
1 день
Не первый раз сотрудничаем с Александром. Всё сделано качественно и быстро! Минимальные сроки и бюджет.
Спасибо за интересный проект, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад