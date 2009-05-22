Собрать шаблон для Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок98 просмотров

Есть сверстанная в html + css готовая статичная страница для сайта. необходимо собрать валидный шаблон для внедрения в Joomla 1.5

структура простейшая - TopMenu, основное окно контента, + новости на главной.

в приложении сверстанный макет.

срочно.

CSSHTMLJoomla
16 лет назад
kinzoid
49 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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