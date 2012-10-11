Создание 3 сайтов на Битрикс

Необходимо создать на одной базе битрикса три сайта для гос.организации.

Для каждой версии сайта нужно подключить версию для PDA и для слабовидящих.

Для одного сайта нужно сделать еще версию сайта на английском языке.

За основу дизайна будет взят базовый (нужно вставить логотопы и откорректировать под них цветовую гамму).

Шаблоны всех страниц уже готовы.

Написание дополнительных модулей не предполагается, если потребуется обсудим дополнительно по ходу работы.

Только для исполнителей с отзывами и опытом работы.

Пожалуйста не пишите в личку, указывайте сразу цену и срок.