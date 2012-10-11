Создание 3 сайтов на Битрикс

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки216 просмотров

Необходимо создать на одной базе битрикса три сайта для гос.организации.

Для каждой версии сайта нужно подключить версию для PDA и для слабовидящих.

Для одного сайта нужно сделать еще версию сайта на английском языке.

За основу дизайна будет взят базовый (нужно вставить логотопы и откорректировать под них цветовую гамму).

Шаблоны всех страниц уже готовы.

Написание дополнительных модулей не предполагается, если потребуется обсудим дополнительно по ходу работы.

Только для исполнителей с отзывами и опытом работы.

Пожалуйста не пишите в личку, указывайте сразу цену и срок.

13 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
13 лет назад
$600
20 дней
Владислав - классный специалист, которые всегда доводит поставленную задачу до ее завершения, хотя порой и с некоторым запозданием. Возможно это было связано с неверной оценкой сложности проекта как с моей стороны, так и его. Но в итого все получилось хорошо! Планирую продолжать с ним сотрудничество.
Нормальный заказчик! Ставит задачу, знает что хочет. Строг к результатам и срокам, но не совсем разбирается в технических особенностях, из за этого был спорный момент, который буквально сразу же решили. Всегда можно обсудить, договорится. Если сказать заранее - Александр в любое положение входит, но не стоит злоупотреблять этим. Проверен, доверяю, рекомендую. Планируем продолжать сотрудничество. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
13 лет назад

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