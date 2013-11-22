Создание и раскрутка сайта бурение скважин

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки142 просмотра

Добрый день.

Задание:

1.Требуется создать сайт визитку (Wordpress, Jomla), страниц 5.

2.Раскрутка

2.1 Подобрать ключевые слова, тематика бурение скважин, регион Киев, Киевская область

2.2 Вывести сайт в ТОП 10

Спасибо

WordPress
11 лет назад
JesseArtman
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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