Создание интернет-магазина на 1С-Битрикс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок133 просмотра

Во вложении ТЗ. Необходима оценка. + приложите варианты выполненных интернет-магазинов. Стучитесь если че в аську 266148429. Оплата в идеале безнал, а там как получится :)

13 лет назад
kolyuha
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров