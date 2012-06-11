Доработать програминг сайта, срочно! просьба неопытным не бескоить сайт на joomla 9.73.139.64/~esona/
Создание интернет-магазина на 1С-Битрикс
Во вложении ТЗ. Необходима оценка. + приложите варианты выполненных интернет-магазинов. Стучитесь если че в аську 266148429. Оплата в идеале безнал, а там как получится :)
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