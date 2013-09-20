Создание карты сайта html и xml

$30
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать карту сайта в виде дерева всех категорий и страниц на самом сайте + карта сайта для поисковых роботов. Лучше отдельные для яндекса и гугла. Сайт на jooml'е

HTML
10 лет назад
mix-marketing
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$38
1 день
Антон сработал хорошо. Быстро и качественно. Сделал все как было нужно. Молодец.
Вся совместная работа с Татьяной прошла гладко. Оплата мгновенная, общение вежливое. Благодарю за сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Нужна небольшая помощь по Drupal 6

    Имеется недоделанный сайт на Drupal6, к нему в тестовом режиме прикручен вебмани мерчант. Нужно его временно "открутить" и сделать так, чтобы виртуальный счет любого пользователя пополнялся простым введением администратором сайта необходимой суммы в поле ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установка модулей OpenCart

    $20

    Нужно установить два модуля на OpenCart: 1. Выпадающее меню с картинками, к примеру, как на domolub.com.ua 2. Фильтрация товаров в каждой категории меню, к примеру, как тут http://new-elektronika.ru/catalog/antiradary,_radar-detektory/antistrelka/ А также нужно поправить уже имеющийся модуль экспорта товаров. При ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Модуль под DLE кольцевой перелинковки в категории.

    Здравствуйте! Необходимо реализовать не сложный функционал кольцевой перелинковки по категории в виде выводы ссылки с тайтлом на предыдущую и следующую новость категории в которой находится пользователь или поисковый робот под DLE 7.5. Запрещается использовать бесплатные исходники, которые ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Небольшие доработки сайта на LiveStreet CMS

    $500

    Сайт — refinder.biz, аналог pro-hyip.com тематика проекта — мониторинг инвест проектов, хайпов Нужно: 1) Прикрутить полноценную админку 2) Подобрать подходящий шаблон (платный или бесплатный+правки) 3) Возможность вносит в каталог инвест-проекты через админку и зарегистрированными пользователями (после прохождения модерации), как на ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фильтр для Joomla + Virtuemart

    Доброго всем времени суток. Есть сайт frankeshops.com.ua Для него необходимо сделать фильтр как на сайте http://hausdorf.ru/catalog/moyki/franke/ Фильтр я купил http://myext.eu/en/vmcustom-param-vip?virtuemart_product_id=2&amp;virtuemart_category_id=1 Его необходимо красиво вписать и до настроить.

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Очистить сайты от вирусов и восстановить их работу

    Есть около 10 сайтов наcms wordpress в той или иной степени пострадавшие от вирусов. Необходимо произвести зачистку, принять меры чтобы проблема не повторялась. НЕобходимо восстановить работоспособность сайтов.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Решить проблему с входом в адмику Joomla 2.5

    Проблема появилась только что, вход в админку выполнить не получается - никаких ошибок не выдает, просто снова открывается та же страница для входа. Никаких изменений не вносилось, произошло само собой. Error log выдает следующее: [19-Sep-2013 11:37:15] PHP ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад