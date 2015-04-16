Создание мобильной версии сайта для интернет-магазина DataLifeEngine

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки84 просмотра

Здравствуйте,

Необходимо создать работоспособную мобильную версию интернет-магазина http://drugstorefrance.com/ на базе DLE c сохранением дизайна и функционала сайта.

Срок исполнения - до 25 апреля.

DLE
10 лет назад
xtremcare
Владимир 
44 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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