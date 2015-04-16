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Создание мобильной версии сайта для интернет-магазина DataLifeEngine
Здравствуйте,
Необходимо создать работоспособную мобильную версию интернет-магазина http://drugstorefrance.com/ на базе DLE c сохранением дизайна и функционала сайта.
Срок исполнения - до 25 апреля.
Заявки фрилансеров
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