Создание мобильной версии сайта на DLE

Здравствуйте!

Есть обычный новостной (информационный) сайт женской тематики на DLE, нужно этот же шаблон взять и заточить под мобильную версию.

Пишите в предложении опыт работы с DLE и моб. сайтами, желательно показать примеры. Человек должен отлично разбираться в данной CMS'ке.

Пишите стоимость работы и сроки.

Я выбираю исполнителя, показываю сайт, обговариваем что нужно и работаем.