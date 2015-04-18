Создание мобильной версии сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки143 просмотра

Здравствуйте!

Есть обычный новостной (информационный) сайт женской тематики на DLE, нужно этот же шаблон взять и заточить под мобильную версию.

Пишите в предложении опыт работы с DLE и моб. сайтами, желательно показать примеры. Человек должен отлично разбираться в данной CMS'ке.

Пишите стоимость работы и сроки.

Я выбираю исполнителя, показываю сайт, обговариваем что нужно и работаем.

DLE
10 лет назад
revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

IVCAGENT
Илья 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$300
10 дней
Не хотел оставлять негативный отзыв - но вы его заслужили. Деньги я оплатил сразу - 15000 рублей, но вот работу не выполнили, деньги не вернули. Начальник пропал в скайпе - не отвечает. Проект тянули порядка 2 месяца, потом... кидок. Нет ответственности!

Заявки фрилансеров

IVCAGENT
Илья 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад