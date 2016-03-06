Доброго времени суток! Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка. landing-page-cms.ru Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения ...
Создание на основе собственной CMS аналога сайта
Добрый день!
Нужен полный функционал по типу сайта http://zaimisrochno.ru
Грубо говоря функционал стандартной CMS - статьи, перелинковка.
И функционал именно банковского направления - различных сортировок офферов (предложений банков/ МФО) по способу получения, сумме, сроку, ставке, рейтингу и т.д.
Сам рейтинг - грубо говоря просто среднее от количества оценок, что ставят пользователи, которые пишут комментарии.
Обязательно возможность создания страниц для каждого оффера по типу http://zaimisrochno.ru/catalog/zaimo.
Также необходимо определение пользователя по ГЕО (или по настройкам яндекса к примеру), лучше оба способа.
+ единая универсальная анкета пример http://zaim.info/, которая отправляется по API протоколу.
Сайтов планируется много, соответственно нужна универсальная панель управления, где набор офферов к примеру будет единым, а вот домены можно добавлять разные.
Подобное уже делал человек с этого сайта (определение ГЕО, набор офферов, не хватает нормальной перелинковки и рейтингов, а также индивидуальных страниц для каждого оффера), но как часто бывает - сильно задержал выход окончательно варианта.
Он делал по схеме - админка-сервер и сателлиты, на которых размещается чисто статический контент, который обновляется с какой-то периодичностью от админки-сервера. Но это не принципиально, лишь бы работало.
Это вкратце, если будут вопросы - будут отвечать.
Пишите предложения, сроки и цены (понимаю, что сделать это не дешево), а также вопросы.
Заявки фрилансеров
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