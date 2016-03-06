Создание на основе собственной CMS аналога сайта

Добрый день!

Нужен полный функционал по типу сайта http://zaimisrochno.ru

Грубо говоря функционал стандартной CMS - статьи, перелинковка.

И функционал именно банковского направления - различных сортировок офферов (предложений банков/ МФО) по способу получения, сумме, сроку, ставке, рейтингу и т.д.

Сам рейтинг - грубо говоря просто среднее от количества оценок, что ставят пользователи, которые пишут комментарии.

Обязательно возможность создания страниц для каждого оффера по типу http://zaimisrochno.ru/catalog/zaimo.

Также необходимо определение пользователя по ГЕО (или по настройкам яндекса к примеру), лучше оба способа.

+ единая универсальная анкета пример http://zaim.info/, которая отправляется по API протоколу.

Сайтов планируется много, соответственно нужна универсальная панель управления, где набор офферов к примеру будет единым, а вот домены можно добавлять разные.

Подобное уже делал человек с этого сайта (определение ГЕО, набор офферов, не хватает нормальной перелинковки и рейтингов, а также индивидуальных страниц для каждого оффера), но как часто бывает - сильно задержал выход окончательно варианта.

Он делал по схеме - админка-сервер и сателлиты, на которых размещается чисто статический контент, который обновляется с какой-то периодичностью от админки-сервера. Но это не принципиально, лишь бы работало.

Это вкратце, если будут вопросы - будут отвечать.

Пишите предложения, сроки и цены (понимаю, что сделать это не дешево), а также вопросы.