Создание сайта

Сайт с простым дизайном уже создан. Сайт статичный.

Задача: переложить сайт на движок Koobi, с переносом контента.

100% копирование материала. Ничего сложного, но всё должно быть сделано очень аккуратно.

Отвечу на все вопросы ТОЛЬКО по ICQ

7338487