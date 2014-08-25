Нужен человек который хорошо разбирается в vBulletin 3.x. Задача состоит в том что бы натянуть новый дизайн (верстка готова) главной страницы в имеющийся стиль.
Создание сайта
Требуется создать сайт по предоставлению услуг с обратной связью и админ панелью. Дизайн должен быть строгим и стильным. Сроки - желательно сегодня - завтра все сделать. Предлагайте, буду рада рассмотреть все варианты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт почти доверстан — http://studioak.ru/ — обычная визитка с: — новостями — одним видео — одной акцией на оранжевом фоне сверху — фотогалереей фанси — с формой ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть пара сайтов простых коммерческих для установки на вордпресс. Ищется человек с опытом на этой системе, оплата 350 руб час, работы многоСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Есть сайт http://www.rm-clean.ru/, его нужно интегрировать в вп. Там есть главная и много внутренних. Задача стоит, что-бы внутренние работали и видны были в админке с возможностью редактирования. Я с вп недолго общаюсь, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Для работы с проектами на InstantCms нужен специалист. Для пробы дам задание по исправлению одного проекта, а в целом регулярно есть задания по работе проектами реализованными на данной системе управления. Ищу программиста для постоянного сотрудничества. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, уважаемые коллеги. Требуется специалиста по cms netcat для интеграции макета (html+css; главная + несколько внутренних). Более подробно (ТЗ, верстка) – кандидатам. Основные требования: 1. Опыт работы с cms ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужно сделать: 1. Установить 5 тем Джумлы на тестовый хостинг (можно свой) на разные поддомены. 2. Поменять цветовое решение тем. Нужно чтобы они были выполнены в гамме: желтый, черный, белый, ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Создание "представителя" - интернет-магазина нижнего белья "Милавица" в городе. Необходимо натянуть шаблон: http://lingerielite.altop.ru/ на CMS и выполнить доработки - для начала поменять фон на фирменный цвет. Наполнить магазин товарами ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать наш макет и поставить сайт на Joomla + joomshoping Работа срочная, нужно сделать сегодня. Макет во вложении, оплата по факту (можете делать на своем хостинге). Надо, что ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется интегрировать новый дизайн сайта. Пример главной страницы http://www.vnukovo.ru/ (Вместо табло будет использоваться форма для поиска билетов, поисковая форма есть, сейчас она используется в виде фрейма, детали в переписке). Либо реализовать свою поисковую форму, надо ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад