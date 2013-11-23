Создание сайта на Битрикс Малый Бизнес

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок98 просмотров

Макеты сайта — https://drive.google.com/folderview?id=0bwrbelbcza...

По функционалу ориентиры —

страница Контактов — http://gobelen.com/shops/moskva_i_moskovskaya_obla...

карточка товаров — http://www.volhovec.ru/catalog/classic/new_classic...

Просьба оценить стоимость работы либо вместе с версткой, либо без верстки (верстку тогда закажем отдельно)

11 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров