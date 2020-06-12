Создание сайта на drupal 8

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Закрыт2 заявки626 просмотров

Нужно создать сайт на cms drupal 8

вот ТЗ https://docs.google_com/document/d/14WhC-KW1zxmhkIce0Y9d6I10L7viQPvXf8yVvuLpTKU/edit?usp=sharing

пишите цену и срок

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