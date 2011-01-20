Создание сайта на Joomla

Требуется сверстать шаблон (дизайн имеется) и натянуть его на Joomla. После этого создать меню и статьи, т.е. довести сайт до состояния, когда остается только залить тексты и картинки.

Два языка: русс (основной) и английский. Кнопку смены языков после того, как сайт будет сделан нужно будет временно спрятать до того момента пока будут тексты на английском.

Логотип и значки бокового меню (на странице портфолио) скорее всего будут меняться, поэтому просьба сделать так, чтобы потом можно было их просто сменить.

Справа на кнопках айфон и айпад девелопмент ссылки должны вести в соответствующие разделы услуг.

!!! Требуется оценка сроков и стоимости.

!!! Только для фрилансеров с портфолио.