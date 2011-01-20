Для выполнения работы над проектом (и желательно для последующей работы в команде) требуется php программист. Программирование портала. - Разносторонняя доска объявлений, вакансии работодателей, аренда недвижимости, поиск попутчика и попутного авто, ...
Создание сайта на Joomla
Требуется сверстать шаблон (дизайн имеется) и натянуть его на Joomla. После этого создать меню и статьи, т.е. довести сайт до состояния, когда остается только залить тексты и картинки.
Два языка: русс (основной) и английский. Кнопку смены языков после того, как сайт будет сделан нужно будет временно спрятать до того момента пока будут тексты на английском.
Логотип и значки бокового меню (на странице портфолио) скорее всего будут меняться, поэтому просьба сделать так, чтобы потом можно было их просто сменить.
Справа на кнопках айфон и айпад девелопмент ссылки должны вести в соответствующие разделы услуг.
!!! Требуется оценка сроков и стоимости.
!!! Только для фрилансеров с портфолио.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
www.cont.md/forum PHPBB из старых, но стабильных версий. На регистрации стоит рекапча. Достаточно хорошо до недавних пор помагала от регистраций спам-ботов. Помимо неё есть ещё и поле с вопросом, на который надо ответить вручную. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный программист для переноса сайта на WordPress. Такие требования: 1. Сайт многопользовательский: - есть суперадмин, имеющий полный доступ к сайту. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Ищу исполнителя, который возьмется за написания парсера для DLE. Парсить необходимо ролики и фото с западных сайтов по адалт тематике. Кто уверен в своих силах и не смущается тематики - пишите ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $60
Необходимо установить и внести изменения в две темы на WP по нашему ТЗ.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравсвуйте Необходимо придумать новую шапку для сайта и предложить новые варианты цветов шрифта и перделат шаблон бюджет 3000 руб оплата по факту выполнения проекта в ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо привести в нормальный внешний вид админ.часть osCommerce а также: - сделать нормальный перевод на русский язык шаблонов сайта - установить русский язык в osCommerce админ.части - перенести все товары с ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо настроить ЧПУ в Битриксе (если это в принципе возможно). Т.е. в итоге вместо ссылок вида site.ru/ist.php?ib=44 нужно получить site.ru/plenka-dlja-termoperenosa Прошу обращаться только тех специалистов по Битриксу, у которых есть подобный ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Существует сайт (доска объявлений) http://www.ryp.us/. В нем есть база данных на Access. Нужно создать новый сайт “доска объявлений” и базу access потом нужно будет перенести на новый сайт. Предпочтительно оставить на Access, если ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $5
Зашел на ftp сделал не большие изменения в index.php (в шаблоне), после этого сайт перестал отображаться. Вернул все как было, но сайт не отображается все равно. сайт http://paimprovements.com/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад